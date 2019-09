Mercoledì 25 Settembre 2019, 15:34

Rientra l'allarme inquinamento in Irpinia, in seguito al rogo alla Ics di Pianodardine. È questo l'esito del tavolo istituzionale che si è tenuto presso il Comune di Avellino a cui hanno partecipato Asl, Arpac, i rappresentanti di Ispra, Osservatorio sulla Sicurezza Alimentare e Università Federico II, oltre ai sindaci dei nove Comuni coinvolti dalla nube tossica che si sprigionò dall'incendio, Avellino, Atripalda, Aiello del Sabato, Contrada, Grottolella, Manocalzati, Montefredane, Montoro, San Potito Ultra. Cinque di questi sono pronti a revocare le ordinanze emesse in via precauzionale, tra cui quella in cui si vietava il consumo di frutta, uova e verdura ( Avellino, Aiello del Sabato, Manocalzati, Montefredane e Montoro), gli altri quattro sono in attesa dei dati che riguardano i loro territori.I monitoraggi effettuati all'indomani del rogo hanno dato esito negativo in merito alla presenza di diossine nell'aria, ma anche depositata sul suolo. La situazione va in via di miglioramento, ma le attenzioni non si abbassano. Dal tavolo, infatti, viene fuori anche un patto tra i sindaci, pronti ad inoltrare una richiesta alla Regione per chiedere di inserire l'area della Valle del Sabato all'interno del piano di monitoraggio ambientale costante varato a Palazzo Santa Lucia.