CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 22 Settembre 2019, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rogo Ics, in azione i carabinieri del nucleo operativo ecologico. I militari, su richiesta della Procura avellinese, hanno effettuato delle verifiche sul fronte ambientale nell'azienda distrutta dalle fiamme.La loro relazione sulle condizioni in cui versa il sito verrà consegnata lunedì in Procura. Giornata che potrebbe rivelarsi fondamentale anche per altri provvedimenti in arrivo. Infatti il procuratore capo Rosario Cantelmo e il pubblico ministero Cecilia De Angelis, potrebbero - dopo aver acquisito il parere dei vigili del fuoco - sciogliere la riserva anche sulla richiesta di dissequestro degli stampi presenti nei macchinari quando divampò il rogo. Richiesta di dissequestro presentata dall'avvocato Antonio Santillo del foro di Caserta, nominato dalla proprietà Ics, mercoledì scorso al fine di far ripartire la produzione degli stampati in altre realtà produttive presenti al Nord Italia e che gli inquirenti hanno accolto parzialmente.