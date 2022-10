Rotondi: a Montecitorio sarò a disposizione di tutti i sindaci irpini

«Sarò a disposizione di tutte le amministrazioni irpine. Il centrodestra? Presto una casa comune ad Avellino e nei centri più importanti». Lo afferma Gianfranco Rotondi, leader di Verde è Popolare e deputato nella file di Fratelli d'Italia.

Rotondi, partiamo da Roma e dalla squadra di governo. Qual è il suo giudizio?

«Un giudizio per forza di cose positivo perché Giorgia Meloni ha saputo mescolare specializzazioni professionali ed esperienze politiche. C'è il fiutaccio democristiano di Fitto e Crosetto, c'è l'esperienza di partito di uomini e donne di destra come Daniela Santanché, che è stata mia sottosegretaria ed oggi, con la delega al turismo, può essere molto interessante per l'Irpinia. Poi, ci sono i fuoriclasse».

Chi sono?

«Penso certamente a Piantedosi, ma anche a Sangiuliano che, oltre ad essere un bravo direttore di testata, è tra i pochi intellettuali d'area tagliati per fare il ministro della Cultura».

A proposito di Piantedosi, i suoi primi passi sono stati aspramente criticati: dagli scontri alla Sapienza alle parole sulle ong. Cosa ne pensa?

«Piantedosi è un ministro politico e non un prefetto messo lì a caso. Ha le sue idee che, poi, sono le idee del centrodestra, per cui non sono affatto sorpreso. Inoltre, grazie alla testimonianza di un amico, ho potuto ricordare le parole dette da Sullo durante un comizio nel 1990, presentando la mia prima candidatura alla Regione. Noi eravamo ragazzi e ci stupì il fatto che avesse dedicato gran parte del discorso al futuro dell'Italia e alla previsione di una immigrazione incontrollabile dall'Africa verso l'Europa».

Ci aveva visto lungo?

«Beh, credo che dovremmo andarci piano con il bipolarismo sugli immigrati ed imporre all'Europa la disciplina di un fenomeno di cui l'Italia non può pagare il conto».

Cosa pensa, invece, del discorso programmatico di Giorgia Meloni?

«Mi ha soddisfatto, ma non stupito. È una politica a tutto tondo, una personalità aperta ed inclusiva. In quel discorso c'era la vera Meloni. In campagna elettorale, al contrario, si utilizzano parole d'ordine per parlare al proprio popolo. Credo che con lei per il Pd sarà complicato fare opposizione, perché offrirà davvero pochi spunti per battaglie di bandiera».

Intanto, a Roma si sta giocando la partita dei sottosegretari e dei viceministri. Possiamo considerarla in corsa?

«Approfitto di questa intervista per chiarire che con Giorgia Meloni non si improvvisa nulla. Sapevo di non essere stato candidato per un incarico di governo né, tanto meno, di sottogoverno. Ha voluto nelle liste due ministri del governo Berlusconi, il sottoscritto e Tremonti, e questo rappresenta un atto di stima di cui siamo entrambi grati. Oggi, però, si è aperta una fase nuova».

Lei è il deputato irpino: come svolgerà questo ruolo?

«È un mestiere che penso di poter svolgere utilizzando una condizione che in politica conta più di un ruolo di governo: con le mie 7 legislature, dopo Bossi, sono il decano del Parlamento. Tale condizione, mi offre tribune privilegiate che metterò a disposizione della provincia di Avellino, portando avanti i progetti che arrivano a Roma».

Rappresenterà tutto il territorio?

«L'ho già detto in altre occasioni, sarò dalla parte di tutti quei sindaci che vogliono lavorare per il bene delle comunità che amministrano, a prescindere dal colore politico».

Nascerà la casa del centrodestra di cui ha parlato durante la campagna elettorale?

«Realizzeremo dei point di centrodestra nei principali centri della provincia, con un'assemblea dei i rappresentanti di tutti i partiti della coalizione per creare una comunità con funzioni simili a quelle di un partito unitario».

Nel capoluogo, ormai, si guarda alle amministrative. Per il centrodestra la strada è ancora in salita?

«Il dato migliore in città lo abbiamo ottenuto quando il centrodestra è stato fondato, con il 49% di Sorvino, poi c'è stato il declino che ci ha portati a non andare nemmeno più al ballottaggio. Credo che la prima cosa da fare sia riunirsi intorno ad una candidatura capace di riassumere tutte le identità che compongono la coalizione e quelle che si aggiungeranno».