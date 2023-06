Rotondi, in due accoltellati dopo lite in casa, uno è grave; arrestata coppia

Scoppia la lite, in due vengono feriti con un coltello. Un 40enne versa ora in gravi condizioni. L'episodio si è verificato nella serata di ieri in un'abitazione di Rotondi. I presunti responsabili sono stati arrestati dai carabinieri. Si tratta di una coppia di Cervinara. In manette sono finiti Giuseppe Luciano e la compagna, Concetta Esposito, entrambi 35enni. L'incontro in quella casa pare fosse stato concordato per un chiarimento tra le parti. La discussione è presto degenerata. Indagano gli uomini dell'Arma per chiarire ogni aspetto.