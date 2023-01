Si moltiplicano gli appuntamenti del centrodestra irpino in vista degli stati generali che si terranno a Cassano il 27 e il 28 gennaio. Ieri pomeriggio tappa a Villa Amendola per presentare l'ultimo libro del consigliere straordinario del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, Francesco Giubilei, «Sovranità energetica». A discuterne con l'autore, il deputato Gianfranco Rotondi, il presidente di Primavera Meridionale, Sabino Morano, il professore Sergio Barile, l'avvocato Ettore De Conciliis, il segretario della sezione giovanile di Primavera Meridionale, Luigi Iavarone, e il moderatore Massimo Bimonte. «Quello della sovranità energetica - ha sottolineato Rotondi - è un tema storico, posto da Enrico Mattei. Viene dalla Prima Repubblica e si sa che tutte le questioni accantonate o trattate male prima o poi si ripropongono». Venendo agli stati generali, «è importante - ha affermato - che il centrodestra esca dall'avventura elettorale per entrare nel girone della presenza politica vera». Per Rotondi «è necessario tornare alla politica dell'ascolto perché i politici parlano troppo ed ascoltano poco» e l'appuntamento di Cassano «servirà proprio ad ascoltare la classe dirigente del territorio».

Sulla stessa scia Morano, promotore dell'iniziativa, che ha aggiunto: «Quanto sta accadendo in questi mesi dimostra la fallacia delle teorie per cui le nazioni dovrebbero rinunciare ad una propria politica nell'ottica di una cooperazione transnazionale». Il libro di Giubilei, dunque, «pone l'attenzione sul tema vero della sovranità di uno Stato che passa inevitabilmente anche per una sovranità energetica». Quanto al piano locale, «il centrodestra dimostra di essere sempre più in salute. Stiamo mantenendo quanto promesso in campagna elettorale - ha spiegato Morano - mettendo in piedi una serie di incontri basati su una visione sistemica e ponendo l'accento sui ragionamenti e non sulle persone». Per questa ragione, ha evidenziato, «gli stati generali rappresentano un momento nuovo in cui il centrodestra si riunisce per rilanciare l'azione politica sul territorio irpino. Per la prima volta ci si incontra per due giorni, con tutto il tempo per dibattere ed uscire con proposte che rappresenteranno il filo conduttore nei prossimi mesi di campagna elettorale».

Ma il protagonista della serata è stato senza dubbio Giubilei che è entrato subito in argomento. «In materia energetica - ha dichiarato - si sono registrati diversi errori che vanno ben oltre il difficile contesto internazionale. Le politiche europee si sono rivelate lente sul tema dell'avvicinamento alle fonti rinnovabili e troppo veloci sul tema della dismissione delle fonti tradizionali». Per lo studioso «serve un mix energetico che garantisca sia le rinnovabili che le fossili», senza dimenticare la necessità di aprire «un ragionamento sul nucleare pulito». Ad incidere sullo sviluppo delle rinnovabili sicuramente la burocrazia, «visto che - ha ricordato Giubilei - le tempistiche sono lunghissime anche per ottenere i permessi per montare un semplice pannello solare». Tuttavia, c'è una questione ancora più grave e riguarda il reperimento dei materiali e della componentistica «legato soprattutto alla Cina» per cui «bisogna al più presto sviluppare una filiera italiana ed europea che ci consenta di essere davvero indipendenti».