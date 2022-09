Rotondi: «Porterò la voce di questa terra al governo, non si usi il nome di De Mita»

«Nel Governo che verrà la mia voce conterà a prescindere dal risultato elettorale. Trovo sconveniente usare il nome di De Mita in campagna elettorale». Gianfranco Rotondi, candidato all'uninominale Camera per la coalizione di centrodestra, incontra simpatizzanti e militanti di Fratelli d'Italia a Corso Vittorio Emanuele. Un gazebo bagnato dalla pioggia sotto il quale Rotondi si è confrontato con il vice commissario provinciale di Fratelli d'Italia Giovanni D'Ercole, esponenti cittadini del partito come Vincenzo Quintarelli, Franco D'Ercole, Luigi Toro e militanti arrivati anche da Rotondi, Roccabascerana, Taurasi e Ariano, per il prosieguo della campagna elettorale. Ancora in forse l'arrivo della leader di Fdi Giorgia Meloni, certa invece la presenza per il comizio di chiusura dell'ex deputato Guido Crosetto e prima, il 19 settembre, un nuovo incontro pubblico con Edmondo Cirielli.



Entra nel vivo dunque la campagna elettorale per il voto del 25 settembre che, secondo Rotondi, sta andando avanti sotto l'insegna del fair play «dovuto in un'elezione politica, che non è una bega di villaggio ma una grande scelta nazionale. Ho partecipato con D'Amelio (candidata nel listino proporzionale per il Pd ndr.) ad una manifestazione civica ad Atripalda, ho salutato gli amici del M5s che hanno fatto il loro comizio con Conte, tra i candidati c'è molta correttezza. Uno solo ha rotto quel patto di civiltà che faceva parte anche del costume di questa straordinaria provincia, cannoneggiando continuamente la mia candidatura attraverso i social. Ho preferito non rispondergli mai, né usare parole irrispettose nei suoi confronti», chiosa Rotondi riferendosi implicitamente a Maurizio Petracca, suo competitor del Pd all'uninominale. Poi un passaggio sull'appello al voto degli ex democristiani da parte del leader di Noi di Centro Clemente Mastella e sull'appoggio al centrosinistra annunciato da una parte degli ex demitiani. «I democristiani, come ormai anche i berlusconiani, sono ovunque - dice Rotondi - chi votava al centro oggi vota per il centrodestra. Trovo sconveniente usare il nome del presidente De Mita in campagna elettorale. Personalmente ho il piacere di avere un rapporto molto stretto con i suoi familiari, anche venerdì ho fatto visita alla signora Scarinzi, ma non mi permetterei mai di affermare che De Mita oggi voterebbe per me. Nel Pd irpino, dove confluirono molti della vecchia sinistra Dc, ormai c'è solo qualche suggestione democristiana. Da quel che leggo, della Dc hanno ereditato solo i difetti: lotte di potere, accaparramento di posti pubblici, uso delle istituzioni. In questa campagna elettorale sono state convocate finanche riunioni in sedi istituzionali, superando ampiamente quella degenerazione del potere che combattevamo nella Dc».

Rotondi non ha dubbi sull'esito del voto nazionale: «il nuovo Governo tranquillizzerà i mercati perché avrà un'ampia maggioranza politica e sarà guidato da una donna che non ha responsabilità dello sfascio degli ultimi anni prodotto dai tanti governi multicolor firmati o partecipati dal Pd, che ora deve pagare il conto. La guida del Paese sarà a destra non perché l'Italia è diventata improvvisamente di destra, ma perché Meloni è più brava».

Infine, un pronostico non di risultato ma di prospettiva sulla sua candidatura: «La vera sfida per me non è vincere o perdere, ma tornare dopo ventisei anni per restituire una dialettica politica al territorio. Il 26 settembre si aprirà una nuova stagione anche per il centrodestra irpino e io ci sarò: nel Governo che verrà la mia voce conterà a prescindere dal risultato elettorale. E, come sempre, sarò a disposizione di tutte le amministrazioni comunali che avranno bisogno del Governo, non della Regione, per provare a trasformare l'Irpinia con l'ultimo treno a disposizione: i fondi e i progetti del Pnrr».