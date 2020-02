Ruba un autocarro che abbandona qualche ora dopo, in manette ad Ariano Irpino una donna di 42 anni. Sono stati i carabinieri della locale Stazione ad arrestarla. Durante il servizio di pattuglia, i militari hanno bloccato la donna che aveva appena abbandonato un autocarro rubato in mattinata nella Città del Tricolle. Condotta in Caserma, alla luce delle evidenze emerse dalla flagranza del reato, la 42enne è stata tratta in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, sottoposta agli arresti domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA