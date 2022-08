Ruba bici elettrica, incastrato dalla videosorveglianza

Preso il ladro di biciclette elettriche. Nei guai è finito un 40enne, accusato del furto di una due ruote in pieno centro di Avellino. A chiedere l’intervento della Polizia è stata una giovane donna che al termine del proprio turno di lavoro, nell’accingersi a far rientro alla propria abitazione non aveva più ritrovato la sua bici elettrica, in precedenza lasciata parcheggiata lungo il corso Vittorio Emanuele. Di qui la richiesta al 113. I poliziotti, in breve tempo, grazie anche alla possibilità di avvalersi dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali, sono riusciti ad acquisire la documentazione filmata dell’azione del furto. Diramate immediatamente le ricerche con il concorso di altre Volanti, il soggetto, un 40enne, è stato rintracciato presso la propria abitazione dove è stata anche rinvenuta la bici, mancante della sola batteria, che è stata restituita all’avente diritto. Il 40enne è stato denunciato.