Martedì 9 Ottobre 2018, 18:37

Lascia la borsa con il bancomat in auto, al ritorno trova la sorpresa. A seguito della denuncia di una donna di Fontanarosa, è stata identificata dai carabinieri una una beneventana di 40 anni. Quest'ultima aveva trafugato la borsetta con all'interno, oltre a denaro contante, la tessera bancomat e il relativo codice. La 40enne è stata rintracciata perché sorpresa a qualche chilometro di distanza a prelevare danaro da uno sportello bancario di Mirabella Eclano. Utili si sono rivelate le immagini della videosorveglianza. Per la ladra è scattata la denuncia. La vicenda è un utile spunto per ricordare, ancora una volta, quanto sia importante non conservare il numero segreto insieme alle carte di credito/bancomat.