Ruba carta di credito in Irpinia e spilla 5mila euro, preso in Lombardia

E’ stato arrestato a Busto Arsizio un pregiudicato che aveva messo a segno un colpo ai danni di un’agenzia di viaggi di Avellino, dopo aver rubato una carta di credito. Il commissariato di Polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei suoi confronti, emessa dal gip presso il Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, in quanto gravemente indiziato dei reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito. L’attività di indagine è iniziata a seguito di un furto di circa cinquemila euro perpetrato presso un’agenzia di viaggio in via Carlo del Balzo ad Avellino. In particolare l’attenta visione delle immagini ha permesso alla Squadra Mobile di Avellino di procedere ad accertamenti che hanno consentito l’identificazione dell’autore del furto. L’indagine ha permesso di scoprire che il pregiudicato di origini foggiane prima del furto presso l’agenzia di viaggio, si era impossessato di una carta di credito e l’aveva indebitamente utilizzata.

