Ruba una Fiat Panda ma si schianta durante la fuga

Ruba una Fiat Panda, ma durante la fuga si schianta contro un muro. Il rocambolesco furto è stato compiuto in Alta Irpinia. I Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi hanno denunciato un 50enne del posto. Grazie all’indagine condotta incrociando dati informativi con quelli emergenti dai controlli del territorio, i militari sono riusciti a raccogliere a suo carico indizi di colpevolezza in merito al furto di una Fiat Panda perpetrato a Torella dei Lombardi. Il ladro, subito dopo il furto si schiantato contro un muro e ha abbandonato l’auto rubata. Il 50enne è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino: dovrà altresì rispondere del tentato furto di altri veicoli in sosta nonché del furto di alcuni oggetti asportati da altre macchine.

