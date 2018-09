Martedì 11 Settembre 2018, 16:50

Ruba un costoso Iphone in un megastore di elettronica di Atripalda, ma viene beccata e arrestata. In manette una 20enne, di origine romena e residente a Fisciano, ritenuta responsabile di furto aggravato. La ragazza aveva strappato e sganciato dal sistema di sicurezza il telefonino, occultandolo nel reggiseno. Ma i dipendenti hanno subito allertato il 112. In poco tempo due pattuglie dell’aliquota radiomobile della compagnia di Avellino e della stazione di Atripalda, sono intervenute presso il noto negozio dove la giovane donna aveva poco prima strappato e sganciato dal sistema di sicurezza l'Iphone, occultandolo nel reggiseno. Dagli accertamenti sono emersi a carico della ragazza svariati precedenti di polizia per furti: lo scorso mese di maggio era già stata arrestata per un analogo episodio.