Sabato 13 Aprile 2019, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ruba le offerte in chiesa a San Martino Valle Caudina, ma non si accorge delle telecamere di videosorveglianza. Un 50enne del posto è stato incastrato dall’occhio elettronico e denunciato dai carabinieri della locale stazione. Il 50enne si è introdotto nel luogo di culto, forzando la cassetta votiva per prendere i soldi lasciati dai fedeli. Le successive indagini dei militari, grazie anche alle immagini video, hanno permesso di rintracciare l’uomo. A suo carico è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.