Un 40enne di Serino è stato preso dai Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo. Deve rispondere di ricettazione. Nel corso di un’indagine, i militari hanno rinvenuto un televisore, un divano in pelle e un grosso specchio, probabilmente rubati all’interno di un albergo in disuso di Ospedaletto d’Alpinolo. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per il 40enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino L’attività è corollario della costante ed incessante lotta all’illegalità, quotidianamente svolta dai Carabinieri del Comand

