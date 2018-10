Martedì 30 Ottobre 2018, 17:54

Ruba un'auto nei pressi dell'ospedale "Moscati" di Avellino e scappa via, ma all'uscita del casello di Baiano dell'autostrada Napoli-Canosa viene fermato dai carabinieri. Il ladro non si ferma all'alt e fugge. Durante il rocambolesco inseguimento, l'uomo si lancia dalla vettura in corsa che senza conducente finisce contro il cancello di una villa. Scene da film il cui autore, un 53enne del Nolano, è stato poi arrestato dai militari. I carabinieri lo hanno rincorso a piedi riuscendo ad acciuffarlo. Deve rispondere di furto e resistenza a pubblico ufficiale.