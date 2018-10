Lunedì 15 Ottobre 2018, 14:00

Sorpresi a fare acquisti per duemila euro con una carta di credito rubata a Bagnoli Irpino. I carabinieri hanno scovato un 30enne e un 35enne di Eboli, che sono stati denunciati perché ritenuti responsabili dei reati di ricettazione e uso indebito di carta di credito. La tempestiva attività sviluppata dai militari, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, ha portato all'identificazione dei due giovani che avevano effettuato compere per oltre duemila euro in un centro commerciale di Eboli.