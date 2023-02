Rubano in una casa, nella fuga l'auto finisce in una scarpata: preso uno dei ladri

Rubano oro, gioielli e fucile in un casa di Ariano Irpino, poi fuggono a bordo di una Fiat Panda. Ma vengono intercettati e inseguiti dalla polizia. Nel corso dell’inseguimento finiscono fuori strada e uno di loro viene preso.

Nel corso dell’inseguimento il conducente del veicolo in fuga ha rallentato per permettere ai due occupanti di scendere e dileguarsi nelle campagne circostanti per poi proseguire a forte velocità. L’inseguimento si è concluso dopo poche centinaia di metri: il soggetto in fuga ha perso il controllo del veicolo finendo in una scarpata e ribaltandosi più volte.

Alla guida un giovane albanese di 24 anni. Dopo essere stato soccorso, è stato condotto in Commissariato e denunciato in stato di libertà alla Procura della repubblica di Benevento. Parte della refurtiva, consistente in alcuni monili d’oro, svariate collane ed un orologio, è stata ritrovata nella zona dove sono scappati a piedi i due complici. Sono in corso indagini finalizzate alla loro identificazione.