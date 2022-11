Rubano costosi cosmetici, due Rom 20enni prese in un centro commerciale

Due nomadi di un campo rom di Napoli, entrambi ventenni, sono state sorprese a rubare in un centro commerciale di Atripalda. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino sono intervenuti nel negozio, in seguito alla segnalazione della presenza delle due donne, che si aggiravano nell’esercizio con atteggiamenti sospetti.

Sul posto i militari hanno individuato le due ragazze che, bloccate e sottoposte a perquisizione, sono state trovate in possesso di varie confezioni di prodotti per la cura della persona e altri articoli appena sottratti dall’interno del negozio. La refurtiva è stata restituita e le due nomadi, già note per analoghi reati, deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Hanno rimediato anche il foglio di via obbligatorio.