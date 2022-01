Rubano credenziali del conto e sfilano 1.100 euro: presa coppia napoletana

Rubano le credenziali del conto corrente on-line a una persona dell’Alta Irpinia e si appropriano di 1.100 euro. I Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi hanno denunciato in stato di libertà una coppia della provincia di Napoli per truffa in concorso.

L’attività d’indagine condotta dai militari ha consentito di acquisire elementi a carico di un uomo e di una donna (lui 30enne, lei 40enne), che erano riusciti ad ottenere le credenziali di accesso alla home banking di una giovane, riuscendo a farsi accreditare sulla propria carta prepagata l’intero saldo residuo (circa 1.100 euro). Il trucco è riuscito grazie a una email phishing.