Rubano 2mila euro in una concessionaria, presi due macedoni padre e figlio

Presi padre e figlio, originari della Macedonia e residenti nel Foggiano, accusati di aver commesso un furto in una concessionaria di auto di Ariano Irpino.

Gli agenti del locale commissariato di polizia hanno identificato i due, di 44 e 26 anni, con diversi precedenti di polizia per furto e rapina. Entrambi sono accusati aver rubato 2.100,00 euro e alcuni oggetti di valore presso la concessionaria.

I poliziotti, tramite l’acquisizione delle registrazioni del sistema di videosorveglianza in dotazione alla concessionaria e di altri sistemi, sono riusciti a risalire alla targa dell’auto, una Fiat 500, utilizzata dai malfattori e risultata noleggiata presso un’agenzia di Foggia. Hanno poi proceduto alla comparazione dei volti dei due ladri catturati dal sistema di videosorveglianza del salone con le foto presenti nello schedario Afis della Polizia Scientifica. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti a carico degli stessi soggetti significativi indizi per un analogo furto perpetrato, nel pomeriggio del 23 dicembre scorso, ai danni di un’altra concessionaria a Potenza. Per i due macedoni è scattata la denuncia.