Rubano prodotti alimentari per migliaia di euro, fermati tre romeni

Presi in auto con la merce rubata. Sono stati bloccati tre romeni dai carabinieri. Furto aggravato in concorso è il reato di cui dovranno rispondere un uomo e due donne (tutti di origini romene e residenti a Napoli, di età compresa tra i 25 e i 40 anni).

Sono stati denunciati dai militari della Compagnia di Avellino. I tre sono stati fermato a bordo di una station wagon durante un normale controllo. Il loro atteggiamento sospetto ha indotto i militari ad approfondire le verifiche e, all’esito di perquisizione, nel bagagliaio dell’auto sono stati rinvenuti prodotti alimentari per un valore di qualche migliaio di euro.

I tre, che non sono stati in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa la merce trasportata né erano in possesso di documentazione attestante l’acquisto o la provenienza di tali prodotti, sono stati accompagnati in caserma. Grazie all’immediata attività d’indagine sviluppata dai Carabinieri, è emerso che la merce era oggetto di furto. I tre sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino. Inoltre, sono stati proposti per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio. Sottoposta a sequestro amministrativo l’autovettura da loro utilizzata, sprovvista di assicurazione. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto.