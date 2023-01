Rubati 16 computer e 4 tablet nella scuola, preso 14enne

Svaligiato l’istituto scolastico C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di via Zigarelli in Avellino.

Un 14enne sarebbe tra i responsabili. Ma non avrebbe agito da solo. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato che ignoti si erano introdotti nello stabile, senza peraltro lasciare alcun segno di effrazione, e avevano rubato 16 computer portatili, 4 tablet, circa 15 joistick e diversi accessori informatici, il tutto custodito negli armadi posti in varie aule.

Eseguiti i rilievi della Polizia Scientifica, immediatamente sono state attivate, insieme al personale della Volante e della Squadra Mobile, diretta dal vicequestore Gianluca Aurilia, le indagini del caso che hanno permesso in breve tempo di acquisire significativi elementi.

Effettuate alcune perquisizioni domiciliari e in locali che hanno portato al rinvenimento di quasi tutto il materiale informatico. Risultano attualmente da recuperare solo un computer e un tablet. Un 14enne è stato identificato e denunciato. In corso indagini per risalire ai complici.