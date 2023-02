Rubano auto in Irpinia, presi tre napoletani e vetture recuperate

Ladri d’auto napoletani in trasferta in Irpinia. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di furto di autovetture commessi a Pago Vallo Lauro, tre soggetti della provincia di Napoli, di età compresa tra 28 e 31 anni.

Alla loro identificazione si è giunti a seguito di complesse indagini attivate dopo la denuncia sporta da due residenti della zona che avevano subito il furto della propria auto. Grazie ad attività investigative mirate, anche con l'acquisizione di immagini della videosorveglianza e il concorso dei poliziotti del Commissariato di Nola, sono stati acquisiti significativi elementi a carico dei denunciati. I tre sarebbero giunti a Pago a bordo di un furgone per poi portare via le auto.

Le indagini hanno consentito di recuperare ad Acerra le vetture rubate, che sono state riconsegnate ai proprietari.