La presenza al «Laceno d'oro 2022», in veste di ospite d'onore, di un maestro del cinema internazionale come il regista russo Aleksandr Sokurov è un gran bel colpo per lo storico festival avellinese, che stasera si conclude al cinema Partenio omaggiando con un premio alla carriera il cineasta di «Arca russa», vincitore nel 2011 del Leone d'oro alla Mostra di Venezia col visionario «Faust», il capitolo conclusivo di una tetralogia sul potere. I lati più oscuri e meno indagati del potere dittatoriale, peraltro, sono il tema anche del suo film più recente, «Fairytale», proiettato nei giorni scorsi in anteprima proprio al «Laceno d'oro» (e al «Torino film festival») e in uscita italiana al cinema il 22 dicembre distribuito da Academy Two. Stasera Sokurov chiuderà il festival irpino presentando la versione director's cut di «Alexandra», film del 2007 dedicato al racconto della guerra in Cecenia dal punto di vista di un'anziana donna che visita il nipote nel suo accampamento militare.

Maestro, nuove e vecchie guerre vedono coinvolta la Russia, dalla Cecenia all'Ucraina. Qual è il suo stato d'animo nel presentare la nuova versione di «Alexandra»?

«Questa versione è, di fatto, un nuovo film, rivisitato da me a distanza di anni e reso più tagliente e carico di significati rispetto a prima. E non ho dubbi che questa non avrà alcuna possibilità di essere vista dagli spettatori russi. Nel film, però, non parlo anche della guerra in Ucraina, poiché quella in Caucaso non è ancora risolta ed è una questione drammaticamente aperta e che va indagata a dovere. Noi passiamo da una guerra all'altra. Questa è la grande maledizione della Russia».

Nel suo nuovo film «Fairytale», lei colloca le figure storiche di Hitler, Mussolini, Stalin, Churchill e Napoleone in una fantasia visionaria post mortem, che diventa anche una riflessione sul potere e sulle sue declinazioni possibili. Ha mai pensato di inserire tra di loro anche Putin?

«Non ho alcuna simpatia né interesse nei confronti di Putin. D'altra parte, lui ha già il suo regista di corte, Nikita Michalkov, che sarebbe ben felice di metterlo in qualche suo film. In quanto a Fairytale, è un progetto che avevo in mente da anni ma tecnicamente non ero in grado di realizzare. Col digitale e l'evoluzione tecnologica, ciò è diventato possibile. Ho setacciato gli archivi di tutto il mondo e recuperato tante immagini d'archivio, poiché l'intero film è costruito con i cinegiornali e con i testi dei veri discorsi di quei personaggi storici, che io ho inserito in un limbo ultraterreno nel quale restano in attesa di salire verso il cielo o essere scagliati all'inferno. Col mio film vorrei far riflettere anche su come si trasformano i leader politici per i quali abbiamo votato quando iniziano ad andare in un'altra direzione e il potere si stacca sempre di più dalla vita quotidiana delle persone».

A proposito di potere, com'è la situazione in Russia nel pieno della guerra in Ucraina?

«Nei miei 71 anni di vita non mi sono mai trovato in un momento difficile come questo. La situazione politica interna è molto pesante e Putin gode ancora di un forte sostegno da parte di tante persone».

La sensazione è che da Occidente vi sia una visione parziale di tale situazione.

«In Europa non si capisce che la struttura e la forma dello Stato russo sono ancora le stesse create da Lenin e Stalin cent'anni fa, anche se invece la vita nel Paese è molto cambiata. In Russia, in definitiva, siamo ancora alla ricerca di una forma statale che sia adeguata ai tempi e non obsoleta».