Sabato 24 Agosto 2019, 21:09

Si inventa investigatore per recuperare la sua bici da tremila euro. Alla fine le ricerche hanno dato ragione a un romano che ha scovato in Irpinia, a Roccabascerana, la sua costosa due ruote, spulciando sui siti di vendita on-line. Ha così contattato la polizia della capitale che s’è accordata con i colleghi di Avellino. E' stato quindi deciso l’appuntamento tra venditore e acquirente, alla presenza di un agente della Squadra Mobile in borghese. Quando il venditore ha mostrato la bici, il poliziotto si è qualificato. Per il 38enne di Roccabascerana è scattata la denuncia per ricettazione. L'improvvisato investigatore è tornato in possesso della sua bici.