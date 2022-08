Sabato a casa, questionari ai genitori dei licei Colletta e al Mancini

Questionari rivolti ai genitori degli alunni al liceo classico Colletta e confronto con i docenti prima di dare o meno il via a quello che rappresenterebbe un complesso cambiamento al liceo scientifico Mancini. Il caro energia s'intreccia con la proposta della settimana corta nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie del capoluogo e in quelle secondarie di secondo grado dell'intera Irpinia. E in attesa di verificare la fattibilità della proposta anche sul piano dei trasporti da parte della Provincia, negli 11 istituti superiori di Avellino, quelli con il maggiore carico di studenti pendolari, c'è chi si è detto già organizzato per accogliere la novità, come la dirigente del liceo Publio Virgilio Marone, Lucia Forino, e chi, al contrario, non condivide questa scelta come la collega dell'Ite Amabile, Antonella Pappalardo.

Altri, invece, sono ancora perplessi e stanno verificando con i genitori degli alunni e i docenti la fattibilità dell'operazione che si traduce nel pianificare la didattica dal lunedì al venerdì, spalmando su questi 5 giorni le ore che si sarebbero dovute effettuare il sabato.

Una modifica che potrebbe risultare parecchio complicata, ad esempio, per gli istituti professionali, tecnici e industriali dove le attività di laboratorio fanno lievitare già normalmente a sei le ore tutti i giorni, con una settima un paio di volte a settimana.

Dunque, l'aggiunta di un'altra ora di lezione appesantirebbe ancora oltre l'organizzazione e l'apprendimento, senza dimenticare i disagi di un rientro a casa nel pomeriggio inoltrato per chi arriva dai comuni della provincia. Mentre si attende il confronto convocato dall'assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Geppino Giacobbe, per il 6 settembre, altre scuole, quindi, si sono messe in moto per verificare il grado di accoglimento e di fattibilità della proposta. Al liceo classico Colletta la preside Annamaria Labruna ha predisposto dei questionari di gradimento.

«In attesa del tavolo istituzionale convocato dalle autorità politiche cittadine e provinciali per i primi giorni di settembre scrive la preside in una nota - al fine di verificare l'orientamento della nostra comunità scolastica, si richiede a docenti, genitori e alunni di compilare, entro giovedì primo settembre il questionario anonimo di rilevamento sulla possibile istituzionalizzazione della settimana corta di lezioni».



Nella comunicazione viene sottolineato come il questionario sia totalmente anonimo e l'accesso richiesto con le credenziali istituzionali è necessario solo ed esclusivamente a garantire la correttezza della valutazione.

«I docenti e gli studenti delle classi dalla seconda alla quinta continua l'avviso - potranno aprire i rispettivi link accedendo esclusivamente con il proprio profilo istituzionale. Per gli alunni delle nuove classi prime un genitore per ciascun studente per aprire il link dovrà effettuare l'accesso a Google con una qualunque mail. Nessun indirizzo elettronico sarà registrato».

Intanto per lo stesso giorno allo scientifico Mancini, nell'auditorium della succursale di via Ferrante, alle 10 è fissato il Collegio dei docenti.



Tra i vari argomenti all'ordine del giorno spicca quello delle proposte di adattamento del calendario scolastico e per la formulazione dell'orario delle lezioni, con l'acquisizione delle disponibilità ad effettuare eventuali ore eccedenti.

È evidente che, in un ragionamento più complessivo sulla riorganizzazione della scuola di fronte al nuovo anno, la dirigente Paola Anna Gianfelice vuole anche valutare la risposta degli insegnanti alla novità prospettata della settimana corta. Un cambiamento da verificare in tutti i suoi aspetti per evitare di pregiudicare il livello didattico che ha fatto conquistare agli studenti numerosi riconoscimenti in tutta Italia.

In ogni caso, ciò che rende più perplessi rispetto all'intero contesto della settimana corta è il recupero delle ore. Su questa problematica, da qualche istituto cittadino è partita la richiesta condivisa di verificare se l'operazione è fattibile anche in Dad, in maniera da non creare prolungamenti eccessivi dell'orario in presenza. Anche questa opzione sarà oggetto del prossimo confronto allargato.