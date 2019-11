Sacchetti di plastica fuorilegge, maxioperazione dei carabinieri Gruppo Forestale di Avellino sull’intero territorio irpino. Diversi chili di shopper, pari a qualche migliaio di buste, non legali sono stati sottoposti a sequestro. Elevate numerose sanzioni. Nell’area del mercato settimanale di Grottaminarda sono scattate multe per un importo complessivo di 15mila euro nei confronti di tre commercianti. A Solofra contravvenzione da 5mila euro a un commerciante. Così come a San Martino Valle Caudina. In un supermercato di Atripalda è stato riscontrato l’irregolare commercializzazione di una tipologia di borsa termica in plastica riutilizzabile per il trasporto di alimenti, non rispondente ai requisiti di legge. © RIPRODUZIONE RISERVATA