Tra i tesori dell'arte della nostra provincia, figura la Biblioteca delle Suore Benedettine di Montevergine, ubicata lungo la strada che conduce a Mercogliano, dopo la più conosciuta Abbazia di Loreto.

La struttura è nata nel 1932 come Orfanatrofio femminile, istituito da Ramiro Marcone, che diventò Abate del Santuario consacrato al culto di Mamma Schiavona. La priora generale è Ildegarda Capone, che è anche la direttrice della Biblioteca, mentre il responsabile è Adelino Di Marino, esperto di libri antichi. «Attualmente - spiega Di Marino - è allestita la Mostra sull'Arte Popolare Devozionale Napoletana tra Ottocento e Novecento. Si tratta dell'esposizione di santini, ossia di effige dei Santi, in stampa litografica ottocentesca, che venivano utilizzati dal popolo, per la loro funzione di protezione dagli eventi negativi. Ognuno, quindi, portava addosso l'immagine sacra».

La mostra sarà aperta fino al prossimo 31 gennaio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, ed il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 17, orari in cui si può accedere anche alla biblioteca. In esposizione, le opere pervenute con la donazione Barionovi, un antico Casato di Cervinara, proprietario anche del castello nel comune della Valle Caudina. Nella teca, è possibile ammirare l'effige di Santa Brigida, protettrice in caso di terremoti, tempeste e saette, di San Rocco, protettore degli animali, di Sant'Antonio ed altri rappresentanti della devozione popolare. «Sembra una superstizione più che un atto di fede - aggiunge il responsabile della Biblioteca - In realtà, il sentimento religioso si è sempre manifestato con usanze popolari». Tra le curiosità, l'opera di Sant'Alfonso Maria dei Liguori La Novena del Santo Natale, che comprende i testo di Tu scendi dalle stelle, che fu pubblicato per la prima volta.

Inoltre, la mostra ospita un volume molto raro, L'iconologia della Madre di Dio di Montevergine, scritto, nel 1654, dal monaco verginiano De Masellis, di cui esistono solo dieci esemplari in tutte le biblioteche italiane.

«Di questo volume - spiega Di Marino - è particolarissima la copertina, dove ci sono diversi personaggi, come San Luca, a cui è attribuita l'icona della Maestà di Montevergine con il Bambino, San Guglielmo, il fondatore del Santuario di Montevergine, Federico II, Costanza d'Altavilla. Un frontespizio, quindi, di grande valore storico ed artistico arricchisce di bellezza un'opera pregevole già di per sé. In mostra anche la Natività in Ampolla donata da Giuseppe e Marco Ferrigno».



Molto fornita la Biblioteca con oltre 80.000 libri ed un catalogo di 25.000 titoli. Due sezioni sono costituite da donazioni private. La prima è pervenuta dalla famiglia Mastrostefano Prunas e comprende l'archivio di libri storia, attualità, economia, politica e diritto. L'altra, invece, è la Donazione Orlotti- Martino, casato di origini irpine, legato all'editoria nazionale.