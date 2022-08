Sagra del Fusillo e del Greco di Tufo a Petruro Irpino, tre giorni di festa

Eizione numero 34 per la sagra del Fusillo e del Greco di Tufo a Petruro Irpino, in programma il 12 e il 13 agosto. Ma prima, l'11 agosto, c'è “Calici di Stelle”. Nel centro storico del comune in provincia di Avellino, la notte di San Lorenzo si festeggia con “Pino Cesarano sax live”, dai Gigli di Nola “La Posteggia di Nola” (voce solista Raffaele Caccavale, fisarmonica Felice Big Caccavale, chitarra Pino Ambrosio, voce cori e Tammorra Rosario Caccavale) e Enzo Iommazzo. Il giorno seguente “βFolk Prata P.U." Chiude i tre giorni “Pino e Giovanni Show”. La manifestazione è organizzata dal Comitato Festa in onore di Maria Santissima di Montevergine.

