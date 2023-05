La salamandra 3D degli studenti di Monteforte Irpino strega il ministro Piantedosi

La III edizione del concorso a premi intitolato a suo padre Mario Piantedosi, porta a Pietrastornina il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che premia le scuole vincitrici.

Tra queste le classi quarte del plesso don Milani dell’I.C. Aurigemma di Monteforte Irpino, guidato dall’energica Filomena Colella.

Il tema scelto quest’anno dal Circolo Socio Culturale PetraStumilia, organizzatore dell’evento, è quello della tutela dell’ambiente.

L’obiettivo: diffondere tra le nuove generazioni la cura e la tutela dell’ambiente come bene comune, così come recita l’art. 9 della Costituzione.

Trenta le scuole di ogni ordine e grado della nostra provincia che hanno partecipato ed anche alcuni studenti universitari. Gli elaborati hanno trattato il tema ambientale sotto diversi punti di vista e sfaccettature.

La commissione ha suddiviso i premi per categorie, a seconda dell’ordine di scuola. Per la sezione scuola primaria, vincitore è stato il lavoro di interclasse svolto dalle classi IV A, IV B e IV C della don Milani di Monteforte.

Gli alunni e le maestre hanno realizzato un video che ha avuto come tema centrale il Parco del Partenio e un particolare tipo di anfibio: la salamandra pezzata. Attraverso disegni, salamandre in 3d, ricerche e un diorama sul parco, gli alunni hanno potuto così conoscere e apprezzare il patrimonio ambientale del luogo in cui vivono, nella consapevolezza di doverlo rispettare e tutelare. Premio anche a Margherita Sara Felicella della classe V A della don Milani che ha realizzato un disegno.