Salvatore Sullo, morta la moglie: stroncata da un malore improvviso

Un grave lutto ha colpito Salvatore Sullo. In tanti si sono stretti al dolore dell’ex calciatore biancoverde ma anche tecnico del Messina e secondo di Ventura in Nazionale, per l’improvvisa scomparsa della moglie Rita. Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla figlia Beatrice e ai familiari. I funerali della signora Rita si terranno domani, 27 marzo alle ore 16, nella Chiesa di Lapio, in provincia di Avellino.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Colpito da un malore muore Roberto, il padre di Camilla la ragazza... MINTURNO Malore mentre è in auto con la moglie, 55enne accosta e muore... PADOVA Malore fatale per Bruno Campagnolo: i genitori, tornati da un...

Tra Sullo e l’Irpinia il rapporto è sempre stato molto forte. Anche la comunità irpina ha voluto far sentire il proprio affetto all’ex atleta biancoverde.