Sono di più le serrande abbassare che le luci accese nelle vetrine. I commercianti del Centro storico snobbano la prima Notte di San Modestino.

Cade in parte nel vuoto l'appello del vicesindaco di Avellino Laura Nargi che con una lettera aperta aveva inviato tutti gli esercenti a partecipare all'evento in onore del Patrono. « Ho fatto la mia parte e avrei auspicato più adesioni ed entusiasmo da parte dei miei colleghi», dice Mario Guerriero che ha tenuto aperto il suo negozio di abbigliamento - Clother in via Nappi - fino alle 22,30.

«Per l'occasione - spiega ancora Guerriero - ho messo anche un po' di musica, rigorosamente in vinile, e una birra fresca per chiunque è passato a trovarmi». Quindi ribadisce: «Iniziativa come queste sono sempre positive. Tuttavia, non può e non deve essere soltanto l'amministrazione comunale a fare tutto: i commercianti devono metterci qualcosa. Soltanto così si potrà restituire decoro al cuore antico della città. Dobbiamo crederci e dobbiamo farlo remando tutti nella stessa direzione per il bene della città». In effetti, l'atmosfera, ieri sera tra il Corso e i vicoli del Centro storico, non era quella che un po' tutti si aspettavano. Complice anche un clima ancora rigido, nemmeno i cittadini hanno risposto in massa. Fino alle 21, ci hanno pensato, però, i più piccoli a rendere almeno colorate le strade con un anticipo delle sfilate di carnevale. Enzo Femia di Art Brewery, una birreria artigianale del Centro storico, ha deciso per un'apertura straordinaria raccogliendo, dunque, l'invito del vicesindaco Nargi. Spiega: «La mia attività è aperta al pubblico soltanto nel fine settimana. Ma quando ci sono iniziative del genere non mi tiro mai indietro. Dispiace che la maggiore parte dei miei "vicini" non la pensino allo stesso modo. È proprio questo modo di pensare che dovrebbe cambiare. Altrimenti il Centro storico non rivederà mai la luce che merita».

Delusione a parte, gli eventi, come previsto dall'amministrazione comunale, si sono comunque svolti dalle 11 di mattina e fino a mezzanotte (più o meno) tra la Chiesa di San Ciro (in viale Italia) e il Centro storico, passando ovviamente per corso Vittorio Emanuele, Corso Europa, via Matteotti, via Nappi e via Mancini. La Notte di San Modestino è stata dunque percorsa da quattro band itineranti provenienti da diverse zone la Campania. Un tappeto sonoro animato da Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band, una jazz band che ha portato in strada la musica della tradizione americana, dal Ragtime al Dixieland, dallo Swing al Blues, suonando la musica di Buddy Bolden e King Oliver, Jelly Roll Morton e Sidney Bechet fino a Louis Armstrong.

Poi i BandaBaleno - Murga di Napoli, progetto pedagogico nato nel 2008 a Scampia per favorire l'aggregazione e stimolare la creatività attraverso un percorso sperimentale di crescita legato alla Murga, un'arte di strada a 360 gradi fatta di percussioni, danza e teatro, all'animazione degli spazi pubblici, al viaggio e alla scoperta. E ancora: Paranza r' o Lione, gruppo di ricerca e di recupero delle tradizioni musicali popolari e contadine; e Bandaragia New Orleans Jazz Band, un progetto di street band che passando dal teatro di strada alla performance dal vivo e che, per l'occasione, ha effettuato un incursione (in mattinata) con il "Contemporary San Modestino", dedicata, appunto, alla figura del Patrono.