Via libera della Regione per la terapia intensiva all'ospedale Landolfi. Resta, invece, off limits il pronto soccorso chiuso dallo scorso 20 marzo. Oggi sul Burc sarà pubblicato il Piano per il potenziamento della rete ospedaliera campana dove sono previsti 4 posti di terapia intensiva per il plesso solofrano.

Si chiude così una querelle cominciata quasi due anni fa e alimentata, di recente, pure da una raccolta fondi lanciata da un comitato composto da imprenditori e politici locali che, in contrasto con l'amministrazione comunale, avrebbe voluto realizzare il reparto bypassando appalti pubblici e quindi Regione e Azienda ospedaliera Moscati (alla quale il Landolfi è annesso dall'ottobre del 2018). I dettagli del Piano non sono ancora noti, ma la copertura finanziaria per portare a termine l'operazione c'è. Dunque, entro la fine dell'anno il Landolfi sarà completamente ridisegnato: infatti, oltre alla riattivazione della terapia intensiva, sono stati già stanziati 2 milioni 200mila euro per l'adeguamento antincendio (i lavori partiranno entro la fine del mese) e altri 7 milioni e mezzo sono in arrivo per il rifacimento della facciata esterna e la ristrutturazione delle sale operatorie. In questo periodo, l'ospedale continuerà a funzionare in quanto i lavori andranno avanti a step intaccando, di volta in volta, l'attività di uno al massimo due reparti.

Discorso diverso, invece, per il pronto soccorso: chiuso il 20 marzo scorso nel pieno della pandemia per il nuovo coronavirus quando la direzione strategica del Moscati ordinò il trasferimento di alcune Unità da Avellino a Solofra e di conseguenza dirottò gli operatori sanitari del reparto di Emergenza a supporto delle nuove attività assistenziali. Nel mezzo, anche degli interventi di messa in sicurezza. Ma adesso che la situazione è tornata alla normalità (i contagi sono azzerati), non si intravede nessuno spiraglio. La motivazione sarebbe proprio da ricercare nell'approssimarsi dei lavori (antincendio, terapia intensiva e ristrutturazione): in un simile contesto, la direzione strategica sarebbe intenzionata a sacrificare il pronto soccorso che dunque potrebbe restare chiuso a lungo, forse fino a gennaio dell'anno prossimo o anche oltre.

Tornando alla terapia intensiva, la giunta regionale ha quindi approvato la delibera con cui si definisce il Piano per il potenziamento della rete ospedaliera che risponde all'indicazione del Ministero della Salute di incrementare la terapia intensiva e semi-intensiva. Gli obiettivi sono quelli di rafforzare la risposta della rete ospedaliera alle molteplici emergenze; di decongestionare le aree critiche dei pronto soccorso spesso sovraffollate. La querelle ha inizio con il decreto 29 dell'aprile 2018 che prevede l'annessione del Landolfi al Moscati (entro l'ottobre dello stesso anno) indicando pure la vocazione del plesso. Tuttavia, dopo l'annessione il decreto resta quasi del tutto inapplicato. Di qui, la mobilitazione del sindaco di Solofra Michele Vignola e degli omologhi di Montoro e Serino che culmina nel consiglio comunale dello scorso gennaio nel quale è stilato un documento sottoscritto da altri 27 primi cittadini (i 25 del distretto di Atripalda più Forino e Contrada) e inoltrato al governatore Vincenzo De Luca per chiedere anche la riattivazione della terapia intensiva. Poi, a marzo, la raccolta fondi del Comitato «Pro-Covid-19» che segue, però, quella lanciata dal Comune di Solofra. Infine, il passo indietro del Comitato che si rifiuta di versare la somma raccolta (mai quantificata né certificata) sul conto corrente del Moscati pretendendo di eseguire i lavori in proprio senza una gara a evidenza pubblica. Adesso, il Piano regionale sbroglia la matassa, sbloccando le risorse e dando il via libera alla terapia intensiva.

