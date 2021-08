Sanitari «No vax», il muro di gomma di Asl e Moscati sui provvedimenti

Operatori sanitari no vax: muro di gomma di Asl e Azienda ospedaliera Moscati. Conclusi gli accertamenti sui 48 irpini, tra medici, infermieri e operatori sociosanitari (32 in servizio al Moscati, 16 negli ospedali dell'Asl), è calato il silenzio sui provvedimenti assunti o meno dalle aziende. Infatti, per chi continua a perseverare, rifiutando il vaccino anticovid senza avere una valida motivazione (attestata da una certificazione clinica),...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati