Otto vittime in meno di 24 ore e curva del contagio che risale: sono stati trovati altri 109 casi su 935 tamponi. La lista dei decessi continua purtroppo ad allungarsi e fa passare in secondo piano la quota notevole di guariti di ieri: 427 per un totale della seconda ondata di 2.069 persone che hanno sconfitto il virus.

A perdere la vita anche un 39enne di San Paolo Belsito (Napoli), ricoverato dallo scorso 27 novembre al Covid Hospital del Moscati. Sempre nel nosocomio di contrada Amoretta sono morti un 81enne di Montoro (il sindaco Girolamo Giaquinto ha espresso il cordoglio dell'amministrazione), una 68enne di Domicella, un 73enne di Montella, un 77enne di Solofra e un anziano di 77 anni di Ercolano (Napoli). Altri due decessi si sono registrati all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, dov'erano ricoverati un 89enne di Caposele e un 76enne di Castellammare di Stabia (Napoli). Dolore e sconcerto in tutta la provincia. Il sindaco di Montella, Rizieri Buonopane, dice: «Purtroppo, ho avuto la triste notizia della morte, a causa del Covid, di un nostro concittadino che si trovava ricoverato in ospedale. Una notizia che mi ha colpito profondamente. Ci ha lasciato Giovanni Granese, persona perbene, e come tale conosciuto da tutti. Ancora nel mese di agosto, avevo avuto il piacere di chiacchierare con Giovanni, che mi aveva esternato il suo sincero apprezzamento per l'attenzione che l'amministrazione comunale stava riservando al decoro e alla cura del nostro comune. La mia personale vicinanza, dell'amministrazione e di tutta la comunità, alla sua famiglia».

Ieri, dunque, sono stati scovati 109 nuovi casi. Così nel dettaglio il bollettino dell'Asl: 10 positivi ad Altavilla Irpina, 4 Ariano Irpino, 2 Atripalda, 3 Avella, 8 Avellino, 1 Bagnoli Irpino, 3 Baiano, 1 Bonito, 3 Calitri, 1 Cassano Irpino, 2 Cervinara, 1 Chiusano di San Domenico, 4 Domicella, 1 Flumeri, 1 Forino, 6 Gesualdo, 3 Grottaminarda, 1 Lauro, 2 Lioni, 1 Mercogliano, 4 Monteforte Irpino, 3 Montella, 1 Monteverde, 7 Montoro, 3 Mugnano del Cardinale, 1 Pago Vallo Lauro, 1 Pietrastornina, 4 Roccabascerana, 1 a Rotondi, 1 San Martino Valle Caudina, 1 San Nicola Baronia, 1 San Sossio Baronia, 3 Sant'Andrea di Conza, 1 Sant'Angelo dei Lombardi, 1 Serino, 5 Sirignano, 3 Solofra, 5 Sperone, 1 Tufo, 1 Vallata, 1 Venticano, 2 Villamaina. Aumentano, di contro, i guariti. Ieri l'Asl ne ha ufficializzati 427 per complessivi 2.069 della seconda ondata su 6.705 casi totali (quota che comprende i decessi).

Avellino arriva a 942 contagi, Montoro è a 391, mentre Avella ne somma 317. Ancora: Mercogliano (224), Monteforte Irpino (202), Mirabella Eclano (199), Cervinara (199), Atripalda (172), Baiano (163), Ariano Irpino (161), Solofra (149), Lauro (134), Grottaminarda (127), Mugnano del Cardinale (127), Sperone (102), Montella (84), Quindici (83), San Martino Valle Caudina (83), Pratola Serra (80), Volturara Irpina (77), Forino (73), Lioni (73), Gesualdo (72), Frigento (68), Sirignano (68), Serino (64), Montemiletto (61), Rotondi (60), San Potito Ultra (59), Moschiano (56), Altavilla Irpina (56), Roccabascerana (56), Aiello del Sabato (55), Domicella (54), Pago Vallo Lauro (53), Sant'Angelo dei Lombardi (53), Fontanarosa (52), Marzano di Nola (51), Nusco (51), Sturno (49), Ospedaletto d'Alpinolo (48), San Michele di Serino (46), Capriglia Irpina (41), Vallata (40), Grottolella (39), Manocalzati (38), Bonito (38), Flumeri (37), Prata Principato Ultra (36), Venticano (36), Cesinali (35), Contrada (35), Savignano Irpino (33), Taurano (32), Candida (31), Montecalvo Irpino (27), Montemarano (26), Summonte (25), Santo Stefano del Sole (25), Carife (24), Quadrelle (24), Montefredane (24), Calitri (24), Bisaccia (23), Caposele (23), Santa Lucia di Serino (23), Pietrastornina (23), Chiusano San Domenico (22), San Sossio Baronia (22), Taurasi (21), Bagnoli Irpino (21), Pietradefusi (20), Guardia Lombardi (20), Salza Irpina (19), Cassano Irpino (19), Villamaina (19), Casalbore (18), Melito Irpino (17), Tufo (17), Sorbo Serpico (16), Montefalcione (16), Torella dei Lombardi (16), Scampitella (15), Castelfranci (14), Aquilonia (14), Santa Paolina (13), San Nicola Baronia (13), Vallesaccarda (11), Villanova del Battista (11), Zungoli (11), Lacedonia (9), Calabritto (8), Trevico (8), Castelvetere sul Calore (8), Torre le Nocelle (8), Senerchia (7), Conza della Campania (7), Parolise (7), Castel Baronia (7), Lapio (7), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Rocca San Felice (5), Greci (5), Teora (5), Torrioni (4), Montefusco (4), San Mango sul Calore (4), Paternopoli (4), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Montaguto (3), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Monteverde (1).



