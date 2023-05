Sant'Angelo dei Lombardi: catturato mentre ruba in un appartamento, manette per un 59enne

Catturato mentre stava per compiere un furto. Un 59enne è arrestato in flagranza a Sant’Angelo dei Lombardi. Tutto è iniziato con la segnalazione al 112 di un probabile furto in atto all’interno di un’abitazione.

Ricevuta la notizia, è stato disposto dalla centrale operativa l’intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, che ha sorpreso il malfattore all’interno dell’appartamento mentre metteva a soqquadro i vari vani.

Si tratta di un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine. Di qui, l’arresto del 59enne. Sottoposto a sequestro un piede di porco, molto probabilmente utilizzato per forzare la porta d’ingresso.