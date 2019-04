Martedì 16 Aprile 2019, 08:42

Aggredito e picchiato il padre del sindaco di Sant'Angelo a Scala, comune irpino della fascia del Partenio. L'uomo è stato colpito con violenza alla testa, tanto da riportare una profonda ferita. Sono stati necessari diversi punti di sutura. All'ospedale "Moscati" di Avellino è stato tenuto sotto osservazione da parte dei medici per scongiurare altri problemi. Ignote le cause dell'aggressione, avvenuta in una stradina del paese. Indagano i carabinieri che hanno raccolto le dichiarazioni dell'uomo. Sotto choc il sindaco Carmine De Fazio e l'intera comunità.