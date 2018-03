CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 25 Marzo 2018, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno scambiato per un gioco - un gioco al massacro - il lancio dei sassi sulle auto in corsa lungo un tratto rettilineo della Napoli-Bari, nel territorio comunale di Sperone, tra i caselli di Baiano e Tufino, in direzione del capoluogo campano. Quattro amici minorenni, di età compresa fra i 14 e i 17 anni, si sono dati appuntamento nei pressi di un viottolo immerso nelle campagne che costeggia la A16 per scegliere bersagli mobili da colpire. Una sfida micidiale, una scommessa tra ragazzi per sconfiggere la noia pomeridiana. Hanno centrato prima un furgone poi un veicolo. Hanno scagliato non solo grosse pietre ma anche palle da biliardo. Per fortuna, oltre allo spavento e ai danni per le vetture, non ci sono state altre conseguenze gravi.«Ma è stata sfiorata una strage», ha ribadito anche il dirigente della Polstrada irpina, Renato Alfano, dopo essersi congratulato con il personale in servizio presso la sottosezione di Avellino ovest, diretto da Oreste Bruno, che è riuscito ad acciuffare sul fatto i quattro ragazzi e a denunciarli. «Chi fa questo viene punito anche se minore- ha spiegato il vice questore Alfano - dopo i 14 anni di età si è comunque imputabili. Al momento i quattro sono stati denunciati e affidati alle rispettive famiglie. Resta la gravità di quello che hanno fatto». Si attende nel frattempo la decisione del giudice del Tribunale dei Minori di Napoli che prenderà provvedimenti mirati in merito al gravissimo episodio.