Sbanda con l'auto, vola sui binari: una 33enne finisce in ospedale

Sbanda con l’auto e finisce sui binari. Ferita una 33enne di Pratola Serra. La ragazza ha rischiato di precipitare giù dal ponte della ferrovia. L’incidente è accaduto nella mattinata intorno alle 8 in località Ponte Sabato nella zona industriale di Prata Principato Ultra. Sono stati gli altri automobilisti ad allertare i soccorsi. Nel giro di una manciata di minuti sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I caschi rossi hanno estratto la 33enne dell’auto e consegnata ai sanitari.

La ragazza è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta agli accertamenti diagnostici necessari. Non corre pericolo di vita. Per recuperare la vettura i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con un’autogrù. Al termine delle operazioni la zona è stata messa in sicurezza. Indagano i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino.