Sbanda con l'auto e vola nela scarpata

Sbanda con l'auto e finisce in una scarpata. Ferita una ragazza avellinese che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e trasportata all'ospedale Moscati dai sanitari del 118. La giovane è rimasta incastrata nell'abitacolo della vettura, una Fiat 500.

L'incidente è avvenuto a Forino lungo la strada provinciale che collega al comune di Contrada. La ragazza fortunatamente non corre pericolo di vita. È stata sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici necessari per escludere eventuali lesioni interne. La paura è stata notevole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Forino per ricostruire la dinamica del sinistro.