Scampitella, furto in gioielleria ma il colpo fallisce: inseguimento con i carabinieri

Assalto alla gioielleria, ma il colpo fallisce e scatta l'inseguimento dei carabinieri con i ladri che lanciano chiodi a tre punte sull'asfalto.

È accaduto questa notte a Scampitella presso una gioielleria di via Citta di Contra: cinque persone, armate e travisate, dopo aver tranciato e divelto la saracinesca, hanno tentato di sfondare le vetrate blindante dell’esercizio commerciale. L’intento criminale non si è concretizzato poiché i malviventi, disturbati dal sistema di allarme, sono stati costretti alla fuga a bordo di un suv, immediatamente prima dell’arrivo di varie pattuglie della Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino, allertate da un cittadino.

Durante la fuga i malviventi hanno gettato chiodi a tre punti sull’asfalto che hanno danneggiato uno pneumatico della gazzella che li inseguiva, riuscendo così a far perdere le tracce. Indagini in corso per risalire ai responsabili.