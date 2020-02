Cena di San Valentino a lume di candela per cinque coppie che anziché pagare fuggono via approfittando della distrazione del proprietario e dei camerieri. Ma i dieci sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri. È accaduto la sera di San Valentino in un ristorante di Monteforte Irpino. Le cinque giovani coppie di amici, dopo aver mangiato e bevuto, hanno deciso di non pagare. Avrebbero dovuto spendere 250 euro e invece hanno tentato la carta della fuga: al termine della romantica serata, mentre era in corso lo spettacolo pirotecnico, hanno approfittato della distrazione del proprietario del ristorante e dei camerieri e si son dileguati. Sono stati scoperti attraverso Facebook. © RIPRODUZIONE RISERVATA