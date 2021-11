Scarichi abusivi nel torrente, sigilli a una conceria

Sequestrata una conceria a Solofra. I Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, nell’ambito delle indagini sull’inquinamento del torrente Solofrana, afferente al bacino idrografico del fiume Sarno, hanno posto i sigilli ad una azienda ubicata nel distretto conciario di Solofra e deferito in stato di libertà il legale rappresentante. L’attività, eseguita dai Carabinieri della Stazione Forestale di Serino, ha permesso di accertare che l’azienda esercitava l’attività in assenza dei titoli amministrativi e delle autorizzazioni ambientali. In questo modo, effettuava abusivamente gli scarichi delle acque reflue dell’impianto nella fognatura pubblica e sversava le acque di dilavamento del piazzale dell’opificio nel torrente Solofrana. Anche le emissioni in atmosfera dello stabilimento avvenivano in assenza delle autorizzazioni. Di qui, lo stop all’attività.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata una conceria a Solofra L'AMBIENTE Solofra, scarichi abusivi della conceria direttamente nel torrente:... L'AMBIENTE Droni nel fiume a caccia di scarichi abusivi: una conceria sotto...