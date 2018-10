Scarichi delle concerie nelle fogne e smaltimento illecito di rifiuti: 7 imprenditori denunciati

Lunedì 15 Ottobre 2018, 15:50

Scarichi delle concerie nelle fogne, smaltimento di rifiuti senza autorizzazione e operai privi di regolare assunzione: blitz dei carabinieri nel nucleo industriale di Solofra dove sono state scoperte diverse irregolarità. Le verifiche sono state eseguite dai militari della locale stazione in sinergia con i colleghi della stazione forestale di Forino e Serino, militari specializzati del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno nonché personale dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Arpac di Avellino. All’esito delle verifiche, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, a carico di sette imprenditori conciari, ritenuti responsabili, a vario titolo, di violazioni della normativa in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare è stato accertato lo smaltimento o il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, in assenza di autorizzazione; l’illecita immissione di scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica; l’attività di stoccaggio di rifiuti in assenza di autorizzazione e con superamento del limite quantitativo e temporale; la sussistenza di locali privi di adeguata pavimentazione per la sicurezza degli operai; la presenza di lavoratori non sottoposti a visita medica preventiva prima di essere adibiti a mansioni che comportano l’esposizione ad agenti chimici pericolosi per la propria salute. Nel corso del servizio è stato adottato un provvedimento di sospensione di un’attività imprenditoriale dove erano impiegati lavoratori privi di regolare assunzione in misura superiore alla soglia del venti percento del totale delle rispettive maestranze: su 13 dipendenti ben 9 risultavano in nero.