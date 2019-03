Sabato 30 Marzo 2019, 11:10

I carabinieri della stazione forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di un’autofficina responsabile di reati in materia ambientale.Nello specifico, i militari accertavano che il predetto faceva confluire le acque di lavaggio degli automezzi in una vasca svuotata l’ultima volta nel 2018, superandosi così il limite massimo prescritto per il deposito temporaneo e configurandosi un deposito incontrollato di rifiuti liquidi. Il piazzale antistante l’autofficina, utilizzato per la sosta dei veicoli, era inoltre sprovvisto di griglie di raccolta delle acque meteoriche le quali, dopo essere venute a contatto con gli agenti inquinanti ivi presenti (idrocarburi), si disperdevano nell’ambiente circostante.