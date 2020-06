Dalla nuova area del mercato all'isola dei rifiuti interrati. Gli scavi hanno confermato l'ipotesi peggiore. Come anticipato dal «Mattino» venerdì scorso, sotto all'asfalto di Campo Genova c'è un abbondante strato di terreno di riempimento, profondo fino a 2,5 metri. Ma la scoperta ancor più amara è che si tratta di materiale inquinante.

Il mix rinvenuto dall'Arpac, che sta conducendo le indagini ambientali su incarico dei Carabinieri del Noe, insieme al settore Ambiente del Comune di Avellino, infatti, è composto da scarti di demolizioni e costruzioni, terra e roccia da scavo. Ed è risultato evidente in tutti e quattro i sondaggi effettuati. Per legge, il composto viene definito «rifiuto» a tutti gli effetti, e andrebbe posto in discarica. Ma questo si valuterà successivamente.

Intanto, è un durissimo colpo per l'amministrazione comunale, che con l'assessore ai Lavori pubblici, Antonio Genovese, e il comandante della Polizia Municipale, Michele Arvonio, aveva scartato non solo la possibilità di trovarvi dei rifiuti, ma la stessa idea che al di sotto dell'asfalto vi fosse un terreno di riempimento. Genovese, pure informato dopo il primo sopralluogo, aveva ironizzato, evocando i poteri di «Superman»; Arvonio, neo responsabile del settore Ambiente, aveva fatto altrettanto. I fatti, che l'Arpac riferisce per come sono e che verranno inseriti nel verbale trasmesso ai carabinieri, al Comune, e al Tar Campania che ha ordinato le indagini, dicono che quell'ironia era totalmente ingiustificata.

Campo Genova non potrà essere più l'area mercatale della città di Avellino. Per molto tempo. Il cronoprogramma concordato solo la scorsa settimana è saltato. Ora ufficialmente. Considerata la presenza dello strato di rifiuti sotto all'asfalto, non si potranno effettuare gli scavi con il sistema dei «top soil», previsto inizialmente. E la data del 24 luglio, immaginata solo per avere i risultati delle indagini sul piano di campagna, slitta verso una dimensione temporale indefinita. In presenza di un sito potenzialmente contaminato da rifiuti, la legge impone di attivare le procedure disciplinate dall'articolo 242 del Codice dell'Ambiente. Bisognerà quindi avviare un'indagine preliminare.

Toccherà ora al Comune nominare un esperto che dovrà redigere il progetto dell'indagine preliminare. Quando sarà il momento, i «Noe» potrebbero richiedere che venga svolta in contraddittorio con l'Arpac. A questo punto, se emergeranno contaminanti con concentrazioni superiori alla legge, per esempio il berillio già rinvenuto dal Comune, andrà disposta la caratterizzazione completa di Campo Genova. Non solo sui suoli, ma anche sulle acque sotterranee. Con nuovi sondaggi e un lunghissimo iter. In tal caso, si prefigurerebbe davvero una nuova Piazza Castello.

Le indagini appena partite hanno già scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora. A quando risalgono quei rifiuti interrati in quello che prima del terremoto del 1980 era solo un noccioleto? Certamente al post sisma. Ma chi ce li ha messi? Per l'Arpac, che ha scelto con attenzione i punti in cui scavare (dove furono stoccate le ecoballe, l'organico e i rifiuti Raee) la presenza di rifiuti è omogenea a tutti i 20.000 metri quadrati di Campo Genova. Addirittura, al quarto scavo, i mezzi impiegati un bob cat ed un escavatore si sono imbattuti in una enorme lastra di calcestruzzo, che li ha indotti a scegliere un'altra area per poter raggiungere il terreno di sedime.

Scoperte, insomma, decisamente inquietanti. Che potrebbero aprire altre indagini. Addio mercato, intanto, e si allontana di molto anche la possibilità di fare dell'area la «Smile Arena» annunciata dal sindaco, Gianluca Festa, nel suo piano per la svolta. Le prime risultanze delle indagini ambientali, in realtà, danno ragione agli esercenti del mercato ieri presenti a Campo Genova da sempre contrari a spostarsi in quella zona. E danno torto all'amministrazione, che continua a sostenere, sindaco in testa, che sia la più idonea della città. Al punto da aver speso per ammodernarla, circa 300.000 euro di fondi pubblici, dopo aver disposto nei mesi scorsi anche ben tre scavi. Ora però dopo i carotaggi di ieri la situazione sembra prendere una piega diversa per un luogo sui cui andranno fatti i dovuti approfondimenti.



