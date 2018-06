Domenica 10 Giugno 2018, 21:20 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 21:21

A Valle di Avellino macchina fotografica del cellulare in funzione nella cabina. I carabinieri in servizio di vigilanza al seggio elettorale, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura un 45enne che aveva appena scattato una fotografia alla scheda. Sequestrati cellulare e scheda elettorale.