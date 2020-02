Ha tentato di lanciarsi dal balcone, ma è stata salvata in extremis dagli agenti della Polizia municipale. Protagonista del gesto una 79enne di Avellino. L'episodio è avvenuto questa mattina in pieno centro. La donna è stata notata dagli uomini del colonnello Michele Arvonio mentre erano intenti ad eseguire controlli. Sono immediatamente intervenuti. Dopo aver allertato i sanitari del 118, hanno raggiunto l'appartamento e tratto in salvo la donna che stava scavalcando il balcone. Qualche mese fa l'anziana aveva perso la sorella ottantenne. Aveva vegliato il cadavere per una notte intera. Oggi il gesto drammatico di tentare di farla finita. Proprio la Polizia municipale di Avellino e gli altri condomini le sono stati sempre vicini, garantendo il massimo sostegno. © RIPRODUZIONE RISERVATA