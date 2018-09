Lunedì 24 Settembre 2018, 22:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il forte vento della serata di ieri ha causato il distacco di una vetrata dall’ultimo piano di un palazzo a via Carlo del Balzo, ieri sera in centro ad Avellino. Probabilmente l’infisso che non era assicurato ai ganci, è sbattuto per le raffiche e si è staccato dai cardini. Prima le lastre di vetro si sono frantumate contro i balconi, quindi sono precipitate dall’alto.