Giovedì 4 Aprile 2019, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sul lavoro in Irpinia. Nel pomeriggio di ieri, a Castelvetere sul Calore, un imprenditore 78enne del posto, mentre era nella propria azienda intento ad effettuare la riparazione di un autocarro, è rimasto schiacciato da un pezzo meccanico che si è staccato accidentalmente. L'uomo è stato prontamente soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale di "Moscati". Questa notte, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere. Il 78enne è deceduto per le gravi ferite riportate. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Montella. I militari hanno avviato le indagini per chiatire ogni aspetto.